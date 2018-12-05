محادثات رباعية في جنيف بشأن الصحراء الغربية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف المجتمعة في جنيف هذا الأسبوع لمناقشة النزاع في الصحراء الغربية إلى التعامل مع المسألة بطريقة "بناءّة" وعدم فرض أي شروط لإجراء محادثات الرسمية.

ويشارك كل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا في المحادثات التي تبدأ الأربعاء وتستمر يومين مع ممثل الأمم المتحدة في النزاع هورست كولر في مسعى لإعادة إطلاق المفاوضات المتوقفة منذ العام 2012.

وورد في بيان صادر عن المتحدث باسمه أن غوتيريش "يحض الجميع على المشاركة بحسن نيّة ودون شروط مسبقة وبروح بناءّة في المحادثات".

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