غريفث يعلن بدء مشاورات السلام اليمنية في السويد

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفث، الأربعاء، أن مشاورات السلام اليمنية المقرر عقدها في السويد ستبدأ الخميس.

وكتب مكتب غريفثس في تغريدة على موقع تويتر تفيد بالإعلان عن استئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، في السويد، يوم 6 كانون الأول/ديسمبر".

هذا ووصل وفد الحكومة اليمنية، صباح الأربعاء، إلى قصر جوهانسبورغ الأثري في السويد تحضيراً لانطلاق المشاورات اليمنية الخميس.

فيما وصل وفد الحوثيين الانقلابيين مساء الثلاثاء إلى ستوكهولم.

من جهته، توقع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، ألا تكون المحادثات سهلة أو سريعة.

في حين، رحّبت الولايات المتّحدة، مساء الثلاثاء، بمحادثات السلام اليمنية المرتقبة واصفةً إياها بأنها "خطوة أولى ضروريّة وحيويّة"، داعيةً جميع الأطراف إلى الانخراط فيها بالكامل و"وقف أيّ أعمال عدائية جارية".

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