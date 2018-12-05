الحوثيون يحتجزون 12 راهبة تطوعن للعمل في مشفى بالحديدة

أخبار الآن | - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نقلت ميليشيات الحوثي، 12 راهبة أجنبية من مدينة الحديدة اليمنية، إلى العاصمة صنعاء، كانت احتجزتهن ضمن عشرات المحتجزين الآخرين في مستشفى دار السلام للأمراض النفسية والعصبية، الذي حولته إلى ثكنة عسكرية. وأفادت المصادر أن الراهبات المتطوعات من جنسيات مختلفة كانت تحتجزهن ميليشيات الحوثي منذ أيام في مستشفى دار السلام بمدينة الحديدة، قبل أن ترضخ لضغوط أممية بنقلهن إلى صنعاء.

وأوضحت مصادر طبية، أن الراهبات طالبن بإعادتهن إلى بلدانهن، عقب قيام ميليشيات الحوثي باقتحام المستشفى وتحويله إلى ثكنة عسكرية. وكان الراهبات حاولن المغادرة عقب نقل 42 مريضاً إلى جهةٍ مجهولة، وتخزين ذخائر في أحد المخازن وانتشار المسلحين في ساحة وأسطح المشفى، إلا أن الميليشيات منعتهن من المغادرة، وأبلغتهن أنهن محتجزات، بانتظار ترتيب إجراءات نقلهن للعاصمة صنعاء تمهيداً لعودتهن إلى بلدانهن.

ويعملن الراهبات الأجنبيات كمتطوعات في مستشفى دار السلام للأمراض النفسية والعصبية، بمديرية الحوك في الحديدة منذ 8 سنوات. يشار إلى أنّ ميليشيات الحوثي، حولت المستشفى إلى ثكنة عسكرية، ومنعت خروج الممرضين والراهبات من مغادرته، عقب نصب مضادات جوية على سطوح مبانيه التي تشرف على شارع جمال غرباً وحي غليل شرقاً.

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