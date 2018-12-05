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إئتلاف النصر: سليماني زار بغداد الثلاثاء

قال إئتلاف النصر العراقي، إن قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، زار العاصمة العراقية بغداد أمس.

وأوضح الإئتلاف أن زيارته جاءت للضغط، من أجل تعيين فالح فياض وزيراً للداخلية العراقية.

وأمس، تداولت مصادر محلية صوراً لسليماني وهو يزور جامع أم الطبول في بغداد، إذ يعتبر هذا أحدث ظهور له منذ أن زعم مساعدوه تعرضه لمحاولة اغتياله شمالي العاصمة العراقية.

وأشارات المصادر، إلى أن رجل الدين العراقي مهدي الصميدعي، كان في إستقبال سليماني بمضيف مسجد أم الطبول.

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