عبد المهدي يقدم أسماء 8 وزراء للبرلمان

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة(وكالات)

سلم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي البرلمان لائحة بأسماء الوزراء المرشحين الذي سيصوت البرلمان على منحهم الثقة في جلسة الثلاثاء.

وشملت اللائحة فالح الفياض لوزارة الداخلية، وفيصل الجربا لوزارة الدفاع, وقصي السهيل لوزارة التعليم العالي، وصبا خير الدين لوزارة التربية، ودارا نور الدين لوزارة العدل, ونوري الدليمي لوزارة التخطيط، وهناء كوركيس لوزارة الهجرة وعبد الأمير الحمداني لوزارة الثقافة.

في هذه الأثناء حذر رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر, حذر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "بأنه وحده من سيتحمل مسؤولية الفشل في حال إنصاع إلى ما يجري خلف الكواليس بشأن تقاسم المناصب".

و قال الصدر في رسالة وجهها الى عبد المهدي "إنه سعى إلى إحتواء الأزمة وإخراج العراق من المحاصصة المقيتة بالاتفاق مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، لكن الأطراف ـالفاسدة إنجرت إلى تحالفات طائفية جديدة ظاهرها تجمع الساسة السنة والشيعة" على حد قوله.

ووجه الصدر كلامه إلى عبد المهدي قائلا "إن اختياره لرئاسة الحكومة جاء بناء على الأسس التي تم الاتفاق عليها بوصفه مستقلا، وبالتالي فإنه يتوجب عليه عدم الانصياع إلى ما يجري خلف الكواليس". و كان الصدر دعا إلى إكمال الكابينة الوزارية بوزراء تكنوقراط مستقلين, كما شدد على أن يتم إختيار الوزراء الأمنيين من القادة الشجعان الذين حرروا الأراضي المغتصبة من داعش بوصفهم أولى بهذه المناصب.

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