20 ألف قتيل حصيلة النزاع في سوريا لعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إن نحو عشرين ألف شخص، قتلوا في سوريا خلال عام 2018. ووثق المرصد، مقتل 19 ألفا و666 شخصاً في العام 2018، بينهم 6349 مدنياً، وضمن هؤلاء 1437 طفلاً.

يأتي ذلك بعدما حققت قوات النظام بدعم روسي انتصارات واسعة على الأرض، وباتت تسيطر على أكثر من 60 في المئة من مساحة البلاد، مقابل خسائر ضخمة للفصائل المعارضة وتنظيم داعش على حد سواء.

وفي العام 2017 قتل أكثر من 33 ألف شخص، فيما سجل العام 2014 أعلى حصيلة سنوية بمقتل أكثر من 76 ألف شخص.

وفي العام 2014، كان النزاع السوري في أوجه، وكانت الفصائل المعارضة تسيطر على مناطق واسعة من البلاد أبرزها الغوطة الشرقية قرب العاصمة والقسم الشرقي من مدينة حلب، فضلاً عن مساحات واسعة في محافظات درعا وحمص وغيرها.

وشهد العام نفسه صعود تنظيم داعش وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد.

اقرأ المزيد:

محادثات دولية على وقع التطورات بسوريا