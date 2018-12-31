قوات الشرعية تحرر قرى جديدة في صعدة

أخبار الآن| صعدة - اليمن - (وكالات)

أحرزت قوات الشرعية اليمنية ، تقدماً جديداً في جبهة مران غربي صعدة، بعد معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية التي تكبدت فيها خسائر فادحة.

وقال مصدر في وزارة الدفاع، وفق موقع "2 ديسمبر" الإلكتروني، إن القوات الحكومية تمكنت من تحرير جبل المجرب، وقرية أم نعيرة، وأجزاء من قرية الجارية في قلب وادي ليّة، وتكبدت المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العدد والعتاد، مشيراً إلى أن العشرات من جثث قتلاها ما زالت متناثرة في وداي ليّة.

ولفت مصدر عسكري، إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية حولت منازل المواطنين في مناطق المواجهات، إلى ثكنات عسكرية لعناصرها، وعمدت إلى تفخيخها قبل فرارها منها.

وأكد أن الفرق الهندسية تمكنت من انتزاع وإبطال كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات، في المنازل والطرقات العامة.

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