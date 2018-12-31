قرقاش: اتفاق السويد بشأن اليمن يفضح الحوثي للعالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن اتفاق السويد بشأن اليمن فضح ممارسات الحوثيين تماماً أمام المجتمع الدولي.

أضاف أن خروقه المستمرة للاتفاق حول الحديدة , ومسرحية انسحابه من الميناء مكشوفة , وتضعف موقعه وموقفه.

وقال في سلسلة من التغردات على حسابه في "تويتر" إنه يبدو واضحاً أن الحوثي يحاول أن يتحايل على الاتفاق الذي يفرض خروجه من ميناء ومدينة الحديدة. ونوه بأن هذا التوجه المكشوف "يوثق الطبيعة الإجرامية للحوثي أمام المجتمع الدولي، وفي المحصلة هي مناورات يائسة لن تنجح".

وأضاف: "ولا يخفى أن رفض الحوثي فتح معبر للمساعدات الإنسانية من ميناء الحديدة دليل واضح لمن كان يعرقل العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، وفي تقديري أن هذه الممارسات الميليشياوية تضعف الحوثي في موقفه السياسي وتعريه وتكشفه".

اقرا ايضا

أطراف النزاع في اليمن تبدأ تطبيق بنود اتفاق الحديدة