تشكيل لجنة ضد الأحداث الطائفية في مصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي ، قرارا بتشكيل لجنة حكومية "لمواجهة ‏الأحداث الطائفية"، التي تشهدها البلاد، بعد حوادث ‏أثارت غضبا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة‎.‎

وينص القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على أن يرأس تلك اللجنة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب،‎ ‎وزير الداخلية السابق، ‏مجدي عبدالغفار‎.‎

ووفقا للقرار تضم اللجنة ممثلا عن كل من هيئة عمليات القوات المسلحة والمخابرات الحربية ‏والمخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني‎.‎

ويحق للجنة، بحسب القرار، دعوة من تراه من الوزراء أو ممثليهم وممثلي الجهات المعنية وذلك ‏عند نظر الموضوعات ذات الصلة‎.‎

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