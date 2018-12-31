تشكيل لجنة ضد الأحداث الطائفية في مصر
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي ، قرارا بتشكيل لجنة حكومية "لمواجهة الأحداث الطائفية"، التي تشهدها البلاد، بعد حوادث أثارت غضبا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة.
وينص القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على أن يرأس تلك اللجنة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وزير الداخلية السابق، مجدي عبدالغفار.
ووفقا للقرار تضم اللجنة ممثلا عن كل من هيئة عمليات القوات المسلحة والمخابرات الحربية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني.
ويحق للجنة، بحسب القرار، دعوة من تراه من الوزراء أو ممثليهم وممثلي الجهات المعنية وذلك عند نظر الموضوعات ذات الصلة.
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