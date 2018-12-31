تدمير مواقع لداعش في كركوك

أخبار الآن | كركوك - العراق (أ.ف.ب)

دمّر طيران التحالف الدولي عدداً من المواقع التابعة لتنظيم داعش جنوب غرب كركوك العراقية ، بحسب مصادر أمنية .

وأضافت المصادر، أن الضربات الجوية أسفرت عن تدمير أنفاق تابعة لداعش ومواقع عسكرية أخرى ، في الوقت الذي تشهد فيه مدينة كركوك أعمال عنف بين الحين والآخر جراء عمليات ينفذها فلول تنظيم داعش.

ورغم العمليات المتواصلة التي تقوم بها القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي لتعقب الخلايا المختبئة في سلسلة جبال مكحول وحمرين.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي أعلن العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في بلاده.

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