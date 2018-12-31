الداخلية التونسية تضبط 45 مهاجراً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ.ف.ب)

ضبطت الداخلية التونسية خمسة وأربعين مهاجراً غير شرعي قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان أن الموقوفين من جنسيات أفريقية مختلفة، وأن دورية بحرية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني شرقي البلاد تمكنت من ضبطهم.

وكشف البيان عن أنهم كانوا قد انطلقوا من سواحل زوارة بليبيا على متن زورق مطاطي متداع.

وتعتبر تونس نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول أفريقية باتجاه السواحل الأوروبية، وخاصة الإيطالية.

وشهدت السواحل التونسية حوادث مأساوية هذا العام بسبب الهجرة غير الشرعية بحراً نحو السواحل الإيطالية، أبرزها في يونيو (حزيران) الماضي، عندما غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين من عدة جنسيات، كان يقل نحو 180 شخصاً لقي 84 منهم حتفهم.



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