الأسد يسمح للعراق بضرب داعش بسوريا دون إذن

أخبار الآن | دمشق - سوريا (صحف)

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، أمس، بأن رئيس النظام السوري بشار الأسد، أعطى الضوء الأخضر للجيش العراقي لضرب تنظيم داعش الإرهابي داخل بلاده , دون الحاجة إلى إذن مسبق.

وجاء هذا التطور، بعد يوم من تلقي الأسد رسالة من رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، يطلب فيها التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

وكانت القوات العراقية قد شنت سلسلة ضربات ضد مواقع داعش داخل سوريا في الماضي، وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من دمشق، وبالتنسيق مع التحالف الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، أن الأسد استلم الرسالة عبر مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض.

ونقلت عن الأسد قوله "إن العلاقات الجيدة مع العراق الشقيق والتعاون القائم في مكافحة الإرهاب شكل عامل قوة لكلا البلدين في حربهما على الإرهاب"، وشدد على "أهمية مواصلة هذا التعاون والتنسيق حتى القضاء على ما تبقى من بؤر إرهابية في بعض المناطق السورية والعراقية".

وفي 11 ديسمبر الجاري، شن سلاح الجو العراقي آخر هذه الضربات الجوية التي استهدفت مواقع تابعة لداعش في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وخسر داعش الغالبية العظمى من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، ولم يعد يسيطر سوى على جيوب صغيرة يقع بعضها على حدود البلدين.

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