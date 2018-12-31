استنفار أمني في السودان قبيل المسيرة الثانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



دعت هيئة تجمع الاتحادات المهنية المستقلة، الشعب السوداني إلى تنظيم مسيرة إلى القصر الرئاسي في الخرطوم اليوم للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

وتعد هذه هي ثاني دعوة لتنظيم المسيرة يطلقها تجمع المهنيين السودانيين الذي يتمتع بدعم أحزاب المعارضة.

وبحسب البيان، فإن الدعوة إلى التجمع ستكون في ميدان "القندول" في قلب العاصمة الخرطوم بهدف الاتجاه نحو القصر الرئاسي.

وحثت الاتحادات المهنية المحتجين على المكوث في الشوارع ومواصلة التظاهرات، كما دعت السكان من خارج الخرطوم إلى تنظيم احتجاجات في الشوارع.

وبدا في العاصمة السودانية الخرطوم، الحضور الأمني كثيفاً تحفزاً للموكب الثاني لتجمع المهنيين، فيما أعلن تحالف المحامين الديمقراطي الموازي للجسم الرسمي عن إضراب شامل مع تأكيد مشاركتهم في الموكب.

ويأتي ذلك فيما حذر الرئيس عمر البشير من التهاون بأمن وسلامة المواطنين عند التعاطي مع الاحتجاجات.

كما طلب الرئيس البشير من قوات الشرطة عدم استخدام القوة المفرطة في التعاطي مع الاحتجاجات، فيما أعلنت قيادات الشرطة التفافها ومساندتها له.

اقرا ايضا

البشير يطالب الشرطة بعدم استخدام القوة ضد متظاهري السودان