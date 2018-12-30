وصول أقارب ضحايا تفجير الحافلة للقاهرة

أخبار الآن | دبي - الإمارت العربية المتحدة - (أ.ف.ب)

وصل إلى القاهرة اليوم عدد من أقارب الضحايا الفيتناميين الذين قتلوا في تفجير حافلة في منطقة الجيزة قرب الأهرامات، بحسب ما أفاد مصدر في المطار.

ووصلت مجموعة من خمسة أشخاص إلى العاصمة المصرية بعد يومين من التفجير الذي أدى إلى مقتل ثلاثة سيّاح فيتناميّين ومرشدهم السياحي.

وأصيب في التفجير كذلك 11 سائحا فيتناميا وسائق الحافلة المصري، بحسب النيابة العامة المصرية.

وكان في استقبال المجموعة لدى وصولها إلى مطار القاهرة الدولي نائب السفير الفيتنامي في مصر وممثلون لوزارات السياحة والصحة والخارجية المصرية.



وكانت شركة "سايغون توريست" السياحية التي نظمت رحلة السياح إلى مصر، ذكرت أن السياح الفيتناميين "كانوا في طريقهم إلى مطعم لتناول العشاء" عندما انفجرت عبوة ناسفة في الحافلة.

وتوجه مسؤولون في الشركة إلى القاهرة السبت، وجرت ترتيبات للسماح لبعض أقارب الضحايا بالتوجه إلى مصر.

وبين من وصلوا إلى مصر نغوين نغوين فو الذي قتلت شقيقته نغوين ثوي كوينه (56 عاما) في التفجير، بينما أصيب زوجها.

وكان الزوجان يعملان في قطاع الأطعمة البحرية ويقضيان إجازة في مصر عند وقوع الكارثة، بحسب نغوين.

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