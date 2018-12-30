مقتل 30 عنصرا من جماعة الشباب الصومالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الجيش الصومالي مقتل 30 عناصر من جماعة الشباب الصومالية في عملية إنزال جوية مشتركة بين الجيش الصومالي والقوات الأمريكية جنوبي البلاد.

وتقوم الولايات المتحدة بدعم القوات الصومالية، إلى جانب جنود الاتحاد الإفريقي، في قتالهم ضد جماعة الشباب الصومالية.

وكانت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا قد قامت في الآونة الأخيرة بتصعيد هجماتها على معاقل جماعة الشباب في مختلف الأقاليم الصومالية وأعلنت مرارا أنها قتلت عشرات من مسلحيها نتيجة غارات جوية استهدفتهم، لكنها لم تعلق حتى الآن على الهجوم الأخير على مدينة جِلِب.

وقال الجنرال علي محمد بغمدو قائد الفرقة الـ 43 في الجيش الصومالي، إن قوات صومالية خاصة، بالتعاون مع وحدات من الجيش الأمريكي نفذت، الليلة قبل الماضية، عملية إنزال جوي على مركز تدريب لمسلحي الجماعة بينهم قياديون أجانب في مدينة جِلِب بمحافظة جوبا الوسطى جنوبي البلاد.

ومنذ بدء تمردها قبل عشر سنوات، قتلت "حركة الشباب" آلافا من الصوماليين ومئات من المدنيين في شرق إفريقيا. ورغم من طرد الحركة من العاصمة مقديشو في العام 2011، لا تزال الحركة تحظى بحضور قوي في بعض مناطق الصومال، بما فيها محافظة جوبا الوسطى التي تعد أحد المسارح الرئيسة للمواجهات بين القوات الصومالية ومسلحي الحركة.

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