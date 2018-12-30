مصر تضع خطة أمنية مشددة لتأمين احتفالات "رأس السنة"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شدد وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، على أن أجهزة الآمن المصرية تتابع وبحزم كل من يسعى للمساس بأمن المواطنين، لافتا إلى ضرورة اتخاذ "كافة استعدادات التأمين خلال فترة الاحتفالات بالعام الجديد".

واجتمع توفيق مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وبمشاركة جميع مدراء الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها، لبحث سبل استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية، واستعراض محاور الخطة الأمنية "لتأمين احتفالات الأخوة الأقباط والعام الميلادي الجديد".

وأكد توفيق على أن وزارة الداخلية "لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى في التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين".

وشدد وزير الداخلية المصري على ضرورة "اتخاذ كافة الاستعدادات لتأمين المواطنين خلال فترة الاحتفالات، والالتزام بتنفيذ خطط انتشار القوات بالعديد من المحاور الرئيسية ودور العبادة، والمنشآت المهمة والحيوية، والمقاصد السياحية على مستوى الجمهورية.

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