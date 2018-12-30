عواقب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( سعد النعواشي )

تستمر عمليات الهجرة للشعوب العربية باتجاه القارة الأوروبية ، في الوقت الذي تستغل فيه عصابات مسلحة لتهريب الأفراد والعائلات بطريقة غير شرعية بواسطة المراكب لقاء مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه استرليني .

التقرير التالي يستعرض التفاصيل .

لقاء ألفين وخمسمئة جنيه استرليني للشخص الواحد، هكذا تتعامل العصابات المسلحة من خلال تهريب أفراد العائلات المهاجرة واللاجئة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية بواسطة المراكب، في حين أن التهريب بواسطة الشاحنات عبر النفق تصل تكلفته إلى عشرة آلاف جنيه إسترليني، وفقا لتحقيق صحفي أجرته صحيفة The Sunday Mirror



التحقيق كشف أيضاً أن تهريب الأبوين يكلف خمسة آلاف جنيه للفرد الواحد ، ويتم عمل خصم على الأطفال يصل إلى خمسين في المئة، طرق التهريب تتم بواسطة قوارب مطاطية ومراكب صغيرة في رحلة محفوفة بالمخاطر تمتد على مسافة اثنين وثلاثين كيلومترا .



وبحسب التحقيق، فقد قال أحد اللاجئين عليك أن تدفع للمافيا هنا من أجل ركوب القارب إلى بريطانيا ، وكانت منظمة "أنقذوا الأطفال" وصفت ما توصل إليه التحقيق الصحفي للميرور أنه شيء مخالف للحقوق الإنسانية وكررت تحذير الشرطة الفرنسية من أن حياة الأطفال تصبح في خطر.



وعقدت وزيرة الهجرة البريطانية كارولين نوكس اجتماعا طارئا ضم قوات حرس الحدود والهجرة والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة

ويأتي التحقيق في وقت وصل فيه عدد اللاجئين الذي عبروا القنال منذ عيد الميلاد إلى حوالي 94 شخصا، غالبيتهم من المهنيين ذوي الخبرات ورجال الأعمال من الطبقة الوسطى من إيران والعراق وأفغانستان.



وعربياً أيضاً .. وفي الجزائر تحديداً ..

توحدت خطب صلاة الجمعة اليوم في جميع مساجد الجزائر حول موضوع "الهجرة غير الشرعية"، التي أودت بحياة العشرات من الشباب الجزائريين خلال الأسابيع الأخيرة، تزامنا مع تنامي رحلات قوارب المهاجرين نحو أوروبا.



جاء ذلك بأمر من السلطات التي لجأت إلى الأئمة والمساجد، كحل أخير لمحاربة ظاهرة هجرة الشباب والنساء وحتى الأطفال بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، وذلك بعد فشل الحلول الأمنية والإجراءات القانونية، في وقف قوارب الهجرة من السواحل الجزائرية نحو أوروبا.



ودعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، في تدوينة على موقع فيسبوك، أئمة المساجد عبر الوطن إلى تخصيص فقرات من خطبة الجمعة للتوعية بخطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتقديم النصيحة للشباب حتى "لا ينقادوا لهذا الإغراء الآثم" على حد تعبيره .

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