عبدالمهدي يطلب تأجيل تعيين وزيرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم ، بطلب إلى مجلس النواب؛ لتأجيل عملية التصويت على وزيري الداخلية والدفاع؛ بسبب عدم حسم اسميهما ووجود مداولات حولهما لم تنتهِ بعد.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات ومباحثات مكثفة بين تحالفي الإصلاح والبناء والكتل النيابية الأخرى؛ لكنها لم تتوصل إلى أي اتفاق نهائي, بشأن حسم ملف الوزارات الـ8 المتبقية ومن ضمنها وزارتا الداخلية والدفاع في الحكومة العراقية الجديدة.

ويتمسك تحالف البناء بمرشحه فالح الفياض لنيل منصب وزارة الداخلية في وقت ترفض فيه كتلة "سائرون"، أحد مكونات تحالف الإصلاح، تولي أي شخصيات سياسية الوزارات الأمنية، وتطالب بترشيح شخصيات مستقلة من القادة العسكريين والأمنيين الذين شاركوا في معارك تحرير الأراضي العراقية من داعش لوزارتي الداخلية والدفاع. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسته المقبلة في 8 يناير/كانون الثاني المقبل.

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