تشكيل لجنة لمواجهة أحداث طائفية بمصر

أخبار الآن | القاهرة - مصر (أ.ف.ب)

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بتشكيل لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب.

وتضم اللجنة ممثلا عن كل من هيئة عمليات القوات المسلحة والمخابرات الحربية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني.



ومن حق اللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها "من تراه من الوزراء، أو ممثليهم وممثلي الجهات المعنية، وذلك عند النظر في الموضوعات ذات الصلة".

وتتولى اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية، ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع مثل تلك الأحداث في حال وقوعها.

وتعد اللجنة تقريرا دوريا بنتاج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، يعرضه رئيسها على السيسي.

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