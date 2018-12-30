تحذيرات من أزمة مالية في لبنان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذر وزير المال اللبناني علي حسن خليل من أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية، وأنها بدأت تتحول إلى أزمة مالية، في وقت يواجه فيه السيايين صعوبة في تشكيل الحكومة.



يذكر أن مئات اللبنانيين شاركوا في مظاهرة وسط بيروت خلال الفترة الماضية، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، واستمرار الفراغ الحكومي منذ 7 أشهر.

ويشهد لبنان ثالث أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويعانى من ضعف النمو الاقتصادي منذ سنوات، وقد حثه صندوق النقد الدولي هذا العام على تبني إجراءات عاجلة لإعادة وضع المالية العامة على مسار مستدام.



وقال الوزير في تصريحات نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام إن "الأزمة الاقتصادية اليوم في أعلى تجلياتها وارتداداتها، وبدأت تتحول من اقتصادية إلى مالية“، معبرا عن أمله ألا "تتحول إلى أزمة نقدية".

وبعد نحو ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، لم يستطع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري جمع الاحزاب المتناحرة في لبنان في حكومة وحدة وطنية قادرة على تنفيذ إصلاحات مالية.

وواجهت جهود تشكيل الحكومة عقبات جديدة في الأسبوع الماضي بعد أن بدت الأزمة على وشك الحل. وتتصارع الأحزاب المتنافسة على عدد الحقائب الوزارية التي سيحوزها كل فصيل في الحكومة وتوزيع الحقائب الرئيسية.



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