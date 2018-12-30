الجيش اليمني يضيق الخناق على الحوثيين في حرض



أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالة سبأ)

حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، سلسلة جبال الحصنين وكرس الوهاب المطلة على الخط الدولي الرابط بين حرض والحديدة، في عزلة الشعاب شرق مدينة حرض، والتي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكر مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، إن "قوات الجيش الوطني شنت هجوماً مباغتاً وأطبقت حصاراً خانقاً على الميليشيا الانقلابية داخل مدينة حرض وقرى المخازن ومزارع النخيل بشكل كامل، وأصبحت طلائع الجيش الوطني في جبهة حيران، على وشك الالتحام برجال الجيش في محور حرض، حيث أصبحت المسافة الفاصلة بينهم أقل من 1 كم".

ولفت المصدر إلى أن المعارك أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

إلى ذلك، أكد رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، الفريق الركن عبدالله النخعي لوسائل اعلام "أن العمليات العسكرية ستستمر في مختلف الجبهات، حتى تحقيق كامل الأهداف، واستعادة الشرعية، وإنهاء الإنقلاب، وعودة الأمن والاستقرار لليمن".

وأشاد النخعي، خلال اطلاعه، السبت، على سير العمليات العسكرية في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، بالانتصارات التي احرزها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإنقلابية.

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