الجيش اليمني يحرز تقدما ميدانيا جديدا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الجيش الوطني اليمني، إحراز قواته تقدمًا ميدانيًا في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب واقترابها من مركز المديرية. وأسفرت المعارك عن قصف مواقع لتعزيزات حوثية , كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات , نجم عنه تدمير عربتين للميليشيات، ومصرع وإصابة كل من كان على متنهما من مسلحي الحوثي.



وذكرت وسائل إعلام أن وحدات من الجيش تمركزت في موقعين يبعدان عن مركز المدينة نحو 3 كلم، بحسب ما أورده موقع "سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية. وفي وقت سابق، عثرت قوات الجيش الوطني اليمني على مخازن أسلحة وخنادق أنشأتها ميليشيات الحوثي في أوساط الأحياء السكنية بمركز مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة.

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