الجيش العراقي يُدمر منصات صواريخ لداعش في الحويجة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (واع)

دمرت القوات العراقية، أمس السبت، منصات صواريخ ومضافات لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الحويجة، جنوب غربي محافظة كركوك.

وأكد بيان الشرطة الاتحادية في كركوك، بحسب وكالة الانباء العراقية "واع"، أن "قوة من الفرقة السادسة التابعة لها، نفذت عملية دهم وتفتيش في منطقة السوسة ضمن قضاء الحويجة، دمرت خلالها مضافتين كان بداخلها ثلاث منصات صواريخ كاتيوشا مجهزة بالحشوات ومعدة للإطلاق".

وفي وقت سابق تمكنت السلطات الأمنية العراقية من تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش مما يعرف لدى التنظيم الإرهابي بالذئاب المنفردة، وذلك خلال عملية نوعية للاستخبارات العراقية في كركوك.

وقالت الداخلية العراقية إن استخبارات الشرطة الإتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت 8 من قادة داعش خلال متابعتهم على مدى أيام عدة منذ تسللهم من قضاء الحويجة وحتى دخولهم الى مدينة كركوك.

وأوضحت الوزارة في بيان أن استخبارات الشرطة الاتحادية وبالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في كركوك التابعتين لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذتا عملية نوعية من خلال متابعة مستمرة نتج عنها القبض على 8 من قادة تنظيم داعش.

وأضاف البيان أن المعتقلين "هربوا من قضاء الحويجة إلى مركز وأطراف كركوك وهم مطلوبون بعدة قضايا إرهابية من قتل وتهجير واستهداف للقوات الأمنية"، و نوه البيان إلى أن "العملية تمت بعد تشكيل فريق نجح في عملية إلقاء القبض عليهم".

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تنفذ بين الحين والآخر في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى عمليات ملاحقة و تتبع لمطلوبين للقضاء العراقي بتهم عدة منها الإرهاب.



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