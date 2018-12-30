استنفار في الجزائر عشية رأس السنة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

وضعت احتفالات رأس السنة الشرطة الجزائرية في حالة استنفار، حيث رفعت الإدارات الأمنية حالة التأهب إلى الدرجة الحمراء، في كل البلاد، لضمان مرور هذه الفترة في أمن وسلام.

وقال موقع "البلاد" الجزائري إن الدرجة "الحمراء" تقضي بنشر قوات الشرطة والدرك الوطني ووحدات الجيش أمام المنشآت الاستراتيجية الحساسة، خصوصا المواقع التي تشهد توافدا كبيرا من قبل المواطنين والسياح.

ووضعت وزارتي الدفاع والداخلية مخططا أمنيا "استثنائيا"، يتضمن عدة إجراءات وترتيبات وقائية، مثل الرفع من عدد الدوريات وتكثيفها في العديد من مناطق الدولة، بهدف ضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الأمن.

وتشهد الجزائر والعديد من دول العالم، الاثنين، احتفالات خاصة بمناسبة رأس السنة الميلادية، الأمر الذي يتطلب جهودا وتدابير استثنائية، لتأمين مرورها في أحسن الظروف.

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