استقالة وزيرة عراقية بسبب شقيقها الداعشي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استقالت وزيرة التربية العراقية الحالية شيماء الحيالي من منصبها على خلفية ظهور مقطع فيديو يشير الى أن شقيقها ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي. واعترفت شيماء الحيالي بارتباط شقيقها بتنظيم داعش تحت تهديد السلاح، كما جاء في رسالة الاستقالة التي قدمتها لرئيس مجلس الوزراء، ولم يبت فيها حتى اللحظة.

وأضافت في رسالتها، أن داعش أجبر أهل نينوى على العمل معه قبل وبعد التحرير، والتصريح بما ينسجم مع سياسات التنظيم، وذلك في تعليق على الفيديو الذي يظهر فيه شقيقها. يذكر أن الحيالي كانت مرشحة كتلة البناء، وتم اختيارها وزيرة للتربية، في جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي.

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