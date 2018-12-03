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حريق يودي بحياة 2 في مخيم للنازحين السوريين بلبنان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة 

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بلبنان عن وفاة النازحين السوريين (ع.م) و (و.ع)، نتيجة حريق شب في مخيم للنازحين السوريين في بلدة اليمونة فجراً. 

والتهم الحريق ما يقارب الـ50 خيمة، ولم تذكر الوكالة سبب الحريق بعد. 

وقد تولت فرق إطفاء الدفاع المدني بإمرة المدير الإقليمي بلال رعد، إخماد النيران وسط صعوبة في الرؤية بسبب الضباب الكثيف والدخان الذي كان يغمر المخيم.

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