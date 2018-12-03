تقرير أردني: 3 جرائم هتك عرض يومياً واغتصاب كل يومين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بياناً صحفياً أظهرت الأرقام الصادرة عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن أن هنالك إرتفاعاً مستمراً منذ عام 2015 في أعداد الجرائم الجنسية المرتكبة ومن بينها جريمتي الإغتصاب وهتك العرض، وهي جرائم رصدت بناءاً على شكاوى رسمية قدمت للمراكز الأمنية وأحيلت الى الجهات القضائية المختصة بعد إنتهاء التحقيقات فيها.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أنه وخلال عام 2017 ارتكبت 145 جريمة اغتصاب وبمعدل حوالي جريمة غتصاب واحدة كل يومين، في حين ارتكبت 1001 جريمة هتك عرض عام 2017 وبمعدل حوالي ثلاث جرائم هتك عرض يومياً.

وتؤكد "تضامن" على الحاجة الملحة للاعتراف بوجود الظاهرة وتجاوز مرحلة الإنكار التي لا زالت تقيد كل الجهات المسؤولة من اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة، والانتقال إلى مرحلة العمل والتصدي للتحرش الجنسي، من الوقاية والحماية والاستجابة والتأهيل والعلاج.

والتحرش الجنسي هو عبارة عن إيحاءات جنسية غير مرغوب فيها ، لفظية أو جسدية ، أو القيام بسلوك ذات طابع جنسي سواء أكان هذا السلوك بشكل صريح أو ضمني، وله أشكال متعددة ووسائل متنوعة تعتمد على المكان الذي يمارس فيه والسلطة والنفوذ اللذان يتمتع بهما المتحرش.

كما ويعتبر التحرش الجنسي بفعل واحد أو عدة أفعال حتى لو بدا بعضها عرضياً أو ثانوياً حادثة منفردة ومستمرة وذات خطورة عالية من السلوك الهجومي الذي إتخذ من الملاحقة والإيحاءات الجنسية الإلكترونية وسيلة إضافية.

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