ترشيح نيجيرفان رئيسا لكردستان العراق ومسرور لرئاسة حكومتها

... نيجرفان البارزاني يريد حكومة يكون دور الأكراد فيها مؤثراً دعا رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني الأطراف الفائزة في الإنتخابات الى تشكيل حكومة جديدة , مشدداً على ضرورة الحفاظ على الحقوق الدستورية للإقليم.

... رئاسة جمهورية العراق موضع خلاف كردي تصاعدت الخلافات بين الحزبين الكرديين في البرلمان العراقي حول مرشح رئاسة الجمهورية , إذ رجحت مصادر برلمانية عدم حصول برهم صالح على أغلبية الثلثين..

... داعش يحرق 21 من البشمركة في قفص حديدي في كركوك تناقلت بعض الموقع على الانترنت فيديو وصوراً تظهر عناصر من قوات البيشمركة الكردية في أقفاص حديدية مما يرجع الىى الاذهان سيناريو قتل الطيار الاردني معاذ الكساسبة حرقا داخل قفص حديدي ,, حيث أظهرت الصور العناصر المحتجزين بالزي البرتقالي المعتاد في كافة اعدامات داعش السابقة وبحسب المعلومات فقد جال التنظيم بهم كافة كركوك

... العثور على مذيع بريطاني ميتا في شقته ببيروت عثرت قوات الأمن في لبنان على المذيع البريطاني الجنسية غافين فورد ميتا في شقته، وقد رجحت أن يكون سبب الوفاة جريمة قتل..

... جزائريون ضحايا جرائم الكترونية في فيسبوك سَجلت السلطات الجزائرية ألفا ومئة وأربعين جريمة إلكترونية، تعرض لها جزائريون عبر منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك في الآونة الأخيرة، حسب سجلات مركز الوقاية