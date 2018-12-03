ترشيح نيجيرفان رئيسا لكردستان العراق ومسرور لرئاسة حكومتها
أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)
أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني, ترشيح الرئيس الحالي لحكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني لرئاسة الإقليم.
كما تم ترشيح رئيس مجلس أمن إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني لرئاسة حكومة الإقليم حسبما قال مسؤول رفيع في الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ونيجيرفان البارزاني هو رئيس وزراء حكومة كردستان العراق الحالي ومسرور البارزاني هو رئيس مجلس الأمن في الإقليم حاليا, وهما على التوالي إبن أخ وإبن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس السابق للإقليم مسعود البارزاني.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني فاز بأكبر عدد من مقاعد برلمان الإقليم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في أيلول / سبتمبر الماضي.
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