المبعوث الدولي: لا عهود لميليشيا الحوثي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت مصادر دبلوماسية يمنية بأن المبعوث الدولي الى اليمن مارتن غريفيث أبدى إستياءه من عدم إلتزام ميليشيات الحوثي بتعهداتها.

و أضافت المصادر ذاتها أن قيادات حوثية مقربة من زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي تدخلت لاستبدال بعض الجرحى من أبناء القبائل بآخرين من أقارب الحوثي مما تسبب بتأخير إقلاع طائرة الأمم المتحدة التي تقل جرحى الحوثيين.

من جهة أخرى قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي في مؤتمر صحفي أن التحالف يشارك في محاربة القاعدة وداعش في اليمن و يبذل جهده لحماية الاطفال الذين تستغلهم الميليشيات الحوثية، و أن الحوثيين جندوا 23 ألف طفل في اليمن، كما تم إنقاد و إعادة تأهيل 102 من الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية.

و ذكر المالكي أن الحوثيون يزرعون الالغام في المؤسسات الحكومية والمدراس والمشافي قبل انسحابها منها و أن جهود التحالف تمتد إلي المجالات السياسية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب و أنها حاربت داعش و القاعدة في اليمن في محافضة المكل.

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