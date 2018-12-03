الشرعية اليمنية تسيطر على معقل للحوثيين في صعدة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت قوات الشرعية اليمنية استعادة السيطرة على سلسلة جبال استراتيجية في صعدة شمال غربي اليمن. وأوضحت مصادر ميدانية أن القوات اليمنية المشتركة استعادت السيطرة على سلسلة جبال الأزهور الاستراتيجية في مديرية رازح شمالي صعدة التي كانت أحد معاقل المتمردين الحوثيين.

وشنت قوات دعم الشرعية اليمنية هجوما مباغتا على مواقع لميليشيات الحوثي الإيرانية في سلة جبال الأزهور، الأمر الذي دفع مسلحي الميليشيات إلى الفرار. وساندت طائرات التحالف العربي قوات الشرعية خلال تقدمها نحو السلسلة الجبلية، وشنت غارات جوية عدة استهدفت تحصينات الانقلابيين وتعزيزاتهم.

وأسفرت المواجهات والغارات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الإيرانية، علاوة على تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لها. وفي الحديدة، أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي، عقب هجوم شنته قوات دعم الشرعية اليمنية.

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