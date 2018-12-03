السيسي يفتتح "إيدكس" بالقاهرة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، أول معرض للأسلحة في القاهرة، بحسب ما نقل التلفزيون المصري.

وتنظم مصر، التي تمتلك واحدا من أقوى الجيوش على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، بين 3 و 5 من ديسمبر المعرض المصري الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيدكس- 2018) بمشاركة حوالي 400 شركة عارضة، تمثل 41 دولة من جميع أنحاء العالم.

وقام السيسي وبارلي بقص الشريط الافتتاحي للمعرض وتلى ذلك جولة في حضور مسؤولين عسكريين مصريين في قاعة عرض ضخمة في ضواحي القاهرة

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