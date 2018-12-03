التحالف الدولي يعلن مقتل قيادي في داعش بغارة على سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الكولونيل شون ريان، الناطق باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يقاتل تنظيم داعش بسوريا والعراق، أن غارة جوية تمكنت من قتل قيادي بالتنظيم في سوريا.

وأوضح ريان أنه "قامت قوات التحالف بضربات دقيقة ضد إرهابي بارز في داعش، يدعى أبو العمرين، وعدة أعضاء آخرين من داعش في 2 ديسمبر/ كانون الأول في صحراء البادية، بسوريا".

ويشير ريان إلى أن أبوالعمرين قد تورط في قتل المواطن الأمريكي وحارس الجيش الأمريكي السابق، بيتر كاسيغ.

وكان كاسيغ خطف في سوريا في 2013 وبث التنظيم الإرهابي شريط فيديو يصوّر إعدامه في نوفمبر 2014.

واستهدفت الضربات ذاتها وفق راين، أفراد آخرين من التنظيم إلى جانب أبو العمرين الذي كان "مرتبطاً ومشاركاً بشكل مباشر في إعدام العديد من السجناء" لدى التنظيم.

وأكّد المتحدّث أنّ "غارات التحالف تواصل شلّ قيادة التنظيم وسيطرته على أرض المعركة بينما نقضي على الشخصيات البارزة في صفوفهم".

وكان التنظيم الإرهابي نشر في 17 نوفمبر 2014 شريط فيديو ظهر فيه رجل ملثّم يرتدي ملابس سوداء، وهو يدل على رأس رجل ملقى عند قدميه، ويقول باللغة الإنجليزية "هذا هو بيتر إدوارد كاسيغ المواطن الأمريكي".

وبيتر كاسيغ جندي أمريكي سابق قاتل في العراق، لكنّه ترك الجيش وقرّر تكريس حياته للعمل التطوّعي، فعمل في مستشفيات وعيادات في لبنان وتركيا تستقبل السوريين الذين فروا من بلادهم، بالإضافة إلى عمله في مناطق منكوبة في سوريا.

ويقول أصدقاء كاسيغ، إنّه اعتنق الإسلام واتّخذ لنفسه اسم عبد الرحمن، وخطف في أكتوبر 2013 بينما كان في مهمّة لنقل مساعدات إنسانية إلى سوريا.

ومنذ العام 2014، يوجّه التحالف ضربات تستهدف مواقع تنظيم داعش في العراق وسوريا، حيث تقلّصت مساحة احتلال التنظيم الإرهابي إلى مناطق محدودة في البادية السورية، أبرزها في ريف حمص الشرقي وعلى الضفاف الشرقية لنهر الفرات.



اقرأ أيضا:

مقتل نمساوي من أصل مصري في سجن لداعش