التحالف: الحوثي منع السفن من دخول الحديدة منذ 3 أيام

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن ميناء الحديدة خالٍ من السفن منذ 3 أيام، بسبب قيام الميليشيات الحوثية بعرقلة دخول السفن إليه.

وأضاف المتحدث باسم التحالف العقيد، تركي المالكي، في مؤتمر صحافي في الرياض أنهم أصدروا 14 تصريحاً لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.

وقال المالكي إن التحالف أصدر 23 تصريحاً جوياً، و14 تصريحاً بحرياً، و6 تصاريح برية، و61 تصريحاً لحماية القوافل، بإجمالي 104 تصاريح، خلال الـ 72 ساعة.

مشيراً بوجود 5 سفن تنتظر الدخول إلى ميناء الحديدة والصليف، ومدة الانتظار 26 يوماً، حيث لا تزال ميليشيا الحوثي الانقلابية تؤثر في الشعب اليمني، بتعمدها تعطيل دخول وتفريغ حمولة تلك السفن الخمس بحسب التحالف.

وقال إن التحالف أنقذ 102 من الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وتم اعادة تأهيلهم. مؤكداً على أن التحالف يشارك في محاربة القاعدة وداعش في اليمن.

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