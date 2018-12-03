إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الجزائر الوزيرَ الأول الجزائري أحمد أويحيى.

وإثر اللقاء، أُعلن عن إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة ولي العهد السعودي والوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، وذلك لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم.

زيارة ولي العهد السعودي إلى الجزائر، والتي تعد الأولى من نوعها منذ توليه منصبه، تأتي ضمن جولة يقوم بها الأمير محمد بن سلمان، شملت عدداً من الدول.

وكان رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، في مقدمة المستقبلين لولي العهد السعودي والوفد رفيع المستوى من المسؤولين السعوديين ورجال الأعمال المرافقين له.

وعقد الأمير محمد بن سلمان سلسلة لقاءات مع عدد من كبار مسؤولي الجزائر .

وشمل جدول أعمال زيارة الأمير محمد بن سلمان انعقاد اللجنة السعودية الجزائرية العليا وتكللت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات التجارية والمشاريع الاستثمارية في مجالات مختلفة.

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