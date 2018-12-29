وزير خارجية السعودية: نشهد تحولا إصلاحيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن وزير الخارجية السعودي إبراهيم العسّاف في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنّ المملكة تشهد تحوّلاً، مشيرا إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بتعيين العساف وزيراً للخارجية، وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.



وحول التعديل الوزاري الذي تضمن تعيين عادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية، قال العساف: "لقد مثّل عادل السعودية وسيستمر في تمثيلها حول العالم. نحن نكمّل بعضنا بعضاً".

وقال العساف، وهو عضو مجلسي ادارة شركة النفط العملاقة الحكومية أرامكو وصندوق الاستثمار العام إن تعيينه وزيرا للخارجية سيساعد في نقل خبراته المالية إلى الشؤون الخارجية.

وارتبط اسم العساف بوزارة المالية، والتي شغل منصب الوزير لها لقرابة 20 عاماً من 1996-2016م.



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