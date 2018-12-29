واشنطن: التوصية باحتفاظ الأكراد بالأسلحة بعد الانسحاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أوصى قادة أمريكيون باحتفاظ مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية بالأسلحة التي حصلوا عليها من الولايات المتحدة بعد الانسحاب من سوريا، وفقا لتقرير حصري لوكالة رويترز للأنباء.

وأشارت الوكالة أن توصيات القادة الخاصة بالأسلحة جزء من مناقشات تجريها وزارة الدفاع الأمريكية ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

قال ثلاثة من هؤلاء المسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم إن هذه التوصيات جزء من مناقشات تجري بشأن مسودة خطة من قبل الجيش الأمريكي.

ولم تُعرف التوصية التي سترفعها وزارة الدفاع الأمريكية في نهاية الأمر للبيت الأبيض.

في غضون ذلك، من المتوقع أن عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة، حيث تتدافع جميع أطراف الصراع لإيجاد سبل لاستبدال القوات الأمريكية المغادرة.

وتشمل هذه الاجتماعات محادثات السبت في موسكو، حيث ستستضيف روسيا كبار المسؤولين الأتراك في إشارة محتملة على أن الجانبين يمكن أن يعملا على التوصل إلى اتفاق لتفادي هجوم تركي على سوريا.

وقال مسؤولون روس إنهم يتوقعون أن تحل قوات النظام محل القوات الأمريكية عندما تنسحب.

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