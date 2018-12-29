مقتل "أبو جليبيب" أحد قادة القاعدة في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قالت مصادر محلية سورية إن إياد الطوباسي الملقب بـ "أبو جليبيب الأردني" أحد مسؤولي الصف الأول في تنظيم "حراس الدين" التابع لتنظيم القاعدة قد قتل أثناء محاولته الهروب من إدلب.

ويذكر أن أبو جليبيب الذي رافق أبا مصعب الزرقاوي في العراق، كان قائدا ميدانيا لجبهة النصرة في درعا، قبل أن يُعفى من منصبه لكثرة الشكاوى عليه، ويعيّن أميرا للجبهة في الساحل- ريف اللاذقية، ثم انشق عن الجبهة واعلن انضمامه لحراس الدين التابعة للقاعدة.

ويعد ابو جليبيب قائد عملية الانشقاق عن "جبهة النصرة"، إذ قام بسحب عدد لا يقل عن 500 مقاتل من الجبهة في مدينة حمص وريفها، كما تمكن من استقطاب أفراد اساسية مقاتلة من المقاتلين الاردنيين في جبهة النصرة الى جانبه عندما اعلن الانشقاق .

وكان ابو جليبيب وهو اردني معروف قد اعلن الانشقاق عن جبهة النصرة مع مجموعة من رجاله والانضمام الى تنظيم "حراس الدين" التابع للقاعدة ومبايعة قائده أيمن الظواهري .

يشار إلى أن زوجة "أبو جليبيب الأردني"، هي ابنة شقيق مؤسس تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، "أبو مصعب الزرقاوي".

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