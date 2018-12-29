رئيس وزراء الأردن يصل بغداد في زيارة ليومين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل رئيس الوزراء الأردني عمر الرزّاز إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية تستمر يومين في إطار سعي الأردن إلى توسيع آفاق التعاون والتبادل مع دول الجوار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكينه من تجاوز التحدّيات.

الرزاز أجرى مباحثات مع نظيره العراقي عادل عبدالمهدي، حول مستقبل التعاون في مختلف المجالات السياسيّة والاقتصاديّة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وفقا لمكتب رئيس الوزراء الأردني.



ركزت مباحثات رئيس الوزراء والوفد الوزاري المرافق مع الجانب العراقي على سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، والتوافق حول الإجراءات التي من شأنها تفعيل خطوط التجارة، واستكمال إنشاء أنبوب النفط والمستوردات النفطية.

وضم الوفد الأردني وزراء الشؤون البلدية والنقل، والمالية، والصناعة والتجارة والتموين، والدولة لشؤون الإعلام، والطاقة والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



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