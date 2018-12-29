مصر: مقتل 40 إرهابياً... وهذه كانت خططهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن قتل 40 إرهابياً في مداهمات لقوات الأمن في الجيزة وشمال سيناء.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن المداهمات جاءت بعد توفر معلومات حول نية العناصر الإرهابية، تنفيذ سلسة من الهجمات ضد مؤسسات الدولة المصرية، مشيرة إلى أنّ هذه العناصر، خططت لاستهداف رجال الشرطة والجيش ومرافق سياحية وكنائس مصرية.

وعثرت القوات الأمنية بحوزة الإرهابيين على كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر مختلفة الأعيرة، وعبوات ناسفة، وأدوات ومواد تصنيع متفجرات.

وقتل الجمعة، أربعة أشخاص، بينهم 3 سياح ومصري، في انفجار حافلة في العاصمة المصرية القاهرة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن انفجار عبوة ناسفة خلف حافلة سياحية في منطقة الهرم، بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة.

وقالت الداخلية، إنه في حوالي الساعة 6.15 من مساء الجمعة، انفجرت عبوة بدائية الصنع، كانت مخفاة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة، أثناء مرور باص سياحي، يقل 14 سائحاً، مما أسفر عن قتل 4 أشخاص، وإصابة 10 من السائحين، إضافة إلى سائق الباص، ومندوب شركة السياحة المصرية.

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