الحوثيون يماطلون في الانسحاب من الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اتهمت مصادر في الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي بالتعنت والتهرب من تنفيذ اتفاق الحديدة، المتمثل بانسحابهم من ميناء الحديدة والمدينة، وذلك بالتزامن مع إعادة انتشار القوات الحكومية شرق المدينة.

يأتي ذلك في وقت نقلت وسائل إعلام حوثية عن متحدثهم العسكري أنهم بدأوا إعادة الانتشار من ميناء الحديدة.

ومصادر حكومية قالت إن الحوثيين يماطلون في الانسحاب، ويعززون من تواجد ميليشياتهم في المواقع التي من المفترض أن ينسحبوا منها خصوصا ميناءي الحديدة والصليف.

وعقدت لجنة إعادة الانتشار سلسلة اجتماعات بحضور ممثلي الحكومة والحوثيين في مدينة الحديدة، إلا أن الحوثيين مارسوا ضغوطا على لجنة المراقبين الدوليين لإلزام الجانب الحكومي فتح خط الحديدة-صنعاء، الأمر الذي استجابت له الحكومة رغم عدم وروده في اتفاق ستوكهولم.

وغادر ممثلو الحكومة في اللجنة المشتركة مدينة الحديدة على أن تستأنف اجتماعات اللجنة في أول يوم من شهر يناير المقبل.

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