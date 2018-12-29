الحوثيون يسلمون ميناء الحديدة.. هل هي خدعة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلنت الأمم المتحدة، عن بدء انسحاب ميليشيات الحوثي، من ميناء الحديدة في اليمن.

ويأتي ذلك، بموجب اتفاق تم التوصل إليه في السويد في وقت سابق هذا الشهر، يقضي بوقف إطلاق النار في الحديدة، والانسحاب من مينائها الذي تمر من خلاله معظم المساعدات الانسانية.

وقال مسؤول، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة "فرانس برس"، إن الحوثيين بدأوا بالانسحاب من الميناء المطل على البحر الأحمر منذ منتصف ليل الجمعة.

وكانت الحكومة اليمنية، اتهمت ميليشيات الحوثي بالتعنت والتهرب من تنفيذ اتفاق الحديدة، المتمثل في انسحابهم من ميناء الحديدة والمدينة، وذلك بالتزامن مع إعادة انتشار القوات اليمنية شرق المدينة، وفتح الممر الإنساني عبر طريق كيلو 16 باتجاه صنعاء.

في إطار آخر، ذكرت مصادر إعلامية، أن ميليشيات الحوثي قامت بإجراءات شكلية لتسليم ميناء الحديدة، عبر تسليم عناصر من الميليشيات ترتدي ملابس مدنية الميناء، لعناصر أخرى تتبعها، ترتدي ملابس قوات أمنية وخفر السواحل.

واعتبر مراقبون محليون، أن هذه الإجراءات هزلية من قبل الميليشيات التي تماطل تسليم الميناء بموجب اتفاق السويق، واستخفاف بالعقول، وسخرية من لجنة المراقبين في الأمم المتحدة.

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