التحالف يعترض صاروخاً حوثياً أطلق تجاه نجران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي ، اليوم ، من تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران في السعودية.



والصاروخ الباليستي هو الثاني خلال 24 ساعة، الذي يستهدف الأراضي السعودية، ويأتي بالتزامن مع خروقات متتالية لمليشيات الحوثي في مدينة الحديدة اليمنية.

وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، تعرضت نجران لمحاولة إطلاق صاروخ باليستي من جانب الحوثيين، ونجحت قوات التحالف العربي في اعتراضه دون أن يتسبب في أي إصابات.

وأطلق الحوثيون أكثر من 206 صواريخ على السعودية، تسببت في قتل أكثر من 211 مدنياً من المواطنين والمقيمين، فضلاً عن إصابة المئات.

اقرا ايضا

تقرير يحذر من حزب الله جديد في اليمن