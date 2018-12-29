التحالف العربي: 16 خرقا حوثيا في الحديدة خلال 24 ساعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن التحالف العربي، الجمعة، رصد 16 خرقا لوقف إطلاق النار بالحديدة من طرف المليشيات الحوثية الإرهابية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف الذي تقوده السعودية، أن خروق الميليشيات الموالية لإيران حصلت في مناطق التحيتا وحيس والجاح والجبلية.

وأضاف أن 190 خرقا لوقف إطلاق النار سجل في الحديدة، على الساحل الغربي اليمني، من قبل الميليشيات الحوثية، منذ بدء وقف إطلاق النار بناء على اتفاقات السويد.

كما أكد التحالف دعم موقف الجيش الوطني اليمني، بالالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ ما تم التوصل إليه في السويد.

والأربعاء، عقد في الحديدية أول اجتماع للجنة تضم الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي الانقلابية والأمم المتحدة، مكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار.

واللجنة التي يقودها الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، مكلفة مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي تم التوصل إليه في محادثات سلام في السويد، خلال ديسمبر الجاري، إلى جانب انسحاب الحوثيين من موانئ المحافظة.

ودخل وقف إطلاق النار، الذي شهد انتهاكات حوثية متواصلة، حيز التنفيذ في 18 ديسمبر.

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