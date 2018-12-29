الأسد يلتقي مستشار الأمن القومي العراقي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

على صعيد متصل ، التقى الرئيس السوري بشار الأسد، مستشارَ الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، السبت.

وقالت الوكالة الانباء السورية إن الأسد تسلم خلال اللقاء، رسالة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، تمحورت حول "تطوير العلاقات بين البلدين وأهمية استمرار التنسيق بينهما على الأصعدة كافة، وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب خاصة على الحدود بين البلدين".

وشدد الرئيس السوري خلال اللقاء على أن "العلاقات الجيدة مع العراق الشقيق والتعاون القائم في مكافحة الإرهاب شكل عامل قوة لكلا البلدين في حربهما على الإرهاب"، مؤكدا "أهمية مواصلة هذا التعاون والتنسيق حتى القضاء على ما تبقى من بؤر إرهابية في بعض المناطق السورية والعراقية".

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