إدانات عربية ودولية لتفجير الحافلة السياحية في مصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أدانت دول عربية الانفجار الذي استهدف حافلة تقل سياحا من فيتنام في محافظة الجيزة بمصر، وأدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وذكر وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن مصدرا في وزارة الخارجية السعودية، أكد إدانة الرياض الشديدة للانفجار، كما عبر عن تضامن السعودية ووقوفها إلى جانب مصر ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وقدم المصدر، في ختام تصريحه، العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومتي وشعبي مصر وفيتنام، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأدى التفجير إلى مقتل 4 أشخاص، ثلاثة سياح من فيتنام ومرشد سياحي، كما أصيب عشرة آخرين.

هذا وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة التفجير الإرهابي، إذ قالت في بيان في هذا الشأن إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف مع مصر الشقيقة حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب الذي يسعى للنيل من استقرار مصر ووحدتها الوطنية ومسيرتها التنموية.

وأعرب البيان عن تعازي دولة الإمارات لمصر الشقيقة حكومة و شعبا ولأسر ضحايا هذا العدوان متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

كما وأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الانفجار الذي استهدف حافلة الركاب السياحية بمحافظة الجيزة، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع جمهورية مصر العربية في جهودها الحثيثة لمكافحة العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ومساعيها المقدرة لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة، ودعمها المطلق لكل ما فيه أمنها واستقرارها وتحقيق التنمية والرخاء للشعب المصري الشقيق ، مجددة موقف المملكة الثابت والرافض للإرهاب وتأكيدها على ضرورة تكاتف كافة الجهود الهادفة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة واجتثاثها من جذورها".

الكويت هي الأخرى أدانت التفجير الإرهابي الغاشم، والذي استهدف حافلة سياحية بمنطقة المريوطية، مؤكدة على وقوفها مع مصر في جهود مكافحة الإرهاب، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "كونا".

كما أدان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عبر موقع "تويتر" التفجير الإرهابي: "ندين العمل الإرهابي الجبان ضد الحافلة السياحية في منطقة الهرم مصر الشقيقة ونؤكد وقوف الأردن المطلق مع الأشقاء في مواجهة الإرهاب وعصاباته. أمننا واحد وحربنا واحدة وجهودنا موحدة لدحر هذه الآفة. رحم الله الضحايا ومن على الجرحى بالشفاء وحفظ مصر الشقيقة آمنة مستقرة".

من جهته، شجب سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، إيفان سوركوش، الهجوم "بشدة"، وقال عبر تويتر إن الاتحاد "يقف جنبًا إلى جنب مع مصر في الحرب ضد الإرهاب".

وأدان السفير الكندي بالقاهرة، جيس ديتون، عبر تويتر، الحادث الإرهابي.

بينما أكد السفير البريطاني في القاهرة، جيفري آدامز، في تغريدة على تويتر، أن بلاده تقف مع مصر في الحرب على الإرهاب.

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