لافروف والصفدي يبحثان الأزمة السورية

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بحث وزيرا الخارجية الروسي والأردني، مسألة اللاجئن السوريين في الأردن، وعودة الاتصالات بين عدد من الدول العربية مع سوريا.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، إن هدفنا التوصل إلى حل سياسي، ينهي الأزمة في سوريا، مشيراً إلى أنّ ذلك يتطلب تنسيقاً وتعاوناً مشتركاً مع موسكو.

وأشار الصفدي إلى ضرورة وجود دور عربي إيجابي، يساهم في حل الأزمة في سوريا، لافتاً إلى أنّ عمّان تعمل مع موسكو، على حل أزمة النازحين السوريين في مخيم الركبان جنوبي سوريا.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن هدفنا التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في سوريا، مشيراً إلى أنّ عودة النازحين السوريين من الأردن وسواه تحتاج إلى دعم دولي واسع النطاق.

ودعا لافروف، المجتمع الدولي إلى تسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم.

وكانت الخارجية الروسية، أعلنت أن لافروف، سيزور الأردن في الـ28 من الشهر الجاري لبحث مسألة التسوية السورية.

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