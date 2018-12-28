قمة روسية ايرانية تركية حول سوريا العام المقبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ.ف.ب)

أشار مسؤول روسي في تصريحات إعلامية، عن قمة مرتقبة في سوريا بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني، وذلك لعقد محادثات حول سوريا في مطلع العام 2019.

تأتي هذه القمة في وقت تستعد الولايات المتحدة لسحب قواتها من سوريا، وإستكمالاً لإطار مفاوضات أستانا التي بدأت منذ العام 2017 حول سوريا.

فيما عقدت آخر قمة بين الرؤساء الثلاثة في إيران في أيلول/سبتمبر.

ويتوجه وفد تركي يضم وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو ووزير الدفاع خلوصي آكار السبت الى روسيا لإجراء مفاوضات حول سوريا على خلفية الانسحاب الأميركي من سوريا الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

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