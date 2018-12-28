عودة الرحلات الجوية المباشرة بين تونس وسوريا

أخبار الآن | تونس العاصمة - تونس (متابعات)

حطت الخميس أول رحلة مباشرة قادمة من سوريا بمطار الحبيب بورقيبة بمدينة المنستير في تونس وذلك بعد توقف الرحلات بين البلدين منذ 8 سنوات.

وقدمت الرحلة من مطار دمشق الدولي وعلى متنها 150 سائحا سوريا قدموا لقضاء عطلة نهاية السنة بالمنتجعات السياحية بمحافظات الساحل التونسي.

وبمطار المنستير الدولي استقبل نشطاء بالمجتمع المدني ومواطنون تونسيون السياح السوريين رافعين الرايات التونسية والسورية على أنغام فرق موسيقية سورية.

وكانت تونس قد قطعت علاقتها الدبلوماسية بسوريا بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت السابق المنصف المرزوقي في فبراير 2012 بسبب الأحداث الدموية التي شهدها محملا بشار الأسد وقتها مسؤولية قتل أبناء شعبه، فيما استقبل بعدها ما يعرف بـ "مؤتمر أصدقاء سوريا" الذي اتهم المرزوقي بتنظيمه تطبيقا لتعليمات من قطر أساسا.

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