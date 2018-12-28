طفل ينجو بأعجوبة من سيل جارف في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة- (وكالات)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل سوري تم انقاذه من سيول جارفة ضربت عدة مخيمات نتيجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت أكثر من محافظة سورية منها إدلب وحلب والمحاذية للحدود التركية الشمالية.

حيث اكْتَظَّ الناس في أحد مخيمات محافظة إدلب لإنقاذ أحد الأطفال الذين جرفتهم السيول.

وتناقل ناشطون إعلاميون غرق عدد كبير من المخيمات السورية التي يقطنها قرابة 70 ألف نازح، بسبب شدة الأمطار التي بدأت بالهطل منذ الثلاثاء الماضي.



كما تعرضت حياة النازحين لخطر كبير بسبب ارتفاع منسوب المياه في مناطق المخيمات لارتفاع الخيم، فجرفها السيل وأطاح بكل ما فيها

وأطلق سكان عدد كبير من المخيمات التي أغرقتها السيول، نداءات استغاثة موجهة إلى جميع المنظمات المعنية بهذا الشأن، لتقديم ما يمكن من يد العون ومحاولة إنقاذ النازحين من هذا الخطر الكبير المحدق الذي يتهددهم.

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