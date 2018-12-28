زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرقي إندونيسيا

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ضرب زلزال شدته 5.8 درجة، إقليم غرب بابوا، الواقع في شرق إندونيسيا، الجمعة، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت الهيئة، إن الزلزال، أدى إلى بث الذعر بين السكان بعد نحو أسبوع من موجات تسونامي العاتية، التي قتلت المئات في مناطق غربي البلاد.



وفي ذات الإطار، أشارت السلطات الإندونيسية، إلى أن شدة الزلزال، بلغت 6.1 درجة موضحة أنه استمر عدة ثوانِ، دون أن يخلف إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وكان مركز الزلزال على البر قرب مدينة مانوكواري، وعلى عمق 55 كيلومتراً، وقالت هيئة الأرصاد "الإندونيسية إنه لا يوجد خطر حدوث تسونامي".

وتسبب إنهيار جزء من جزيرة بركانية السبت، في حدوث موجات مد بارتفاع وصل إلى خمسة أمتار، ضربت مضيق سوندا الواقع بين جزيرتي جاوة وسومطرة، وأسفرت عن مقتل 430 شخصاً على الأقل.

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